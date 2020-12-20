الليبية للاستثمار تبحث الموازنة التقديرية لـ2021 ومشروع الحوكمة

بحث المسؤلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأحد، إعداد الموازنة التقديرية للمؤسسة عن العام 2021، تمهيداً لاستعراضها أمام مجلس الادارة، بالإضافة الى التقرير السنوي عن 2020.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة المدير التنفيذي علي محمود وكافة مدراء الإدارات والمشاريع بالمؤسسة، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات سير العمل مع نهاية العام الحالي.

ووفق بيان للمؤسسة، تركز الاجتماع على استعراض آلية تنفيذ مخرجات التحول، حيث تم الاتفاق على خطة زمنية لتنفيذ هذه المخرجات عبر تكاثف جهود فريق العمل بالمؤسسة، سعياً للرفع من إمكانيات المؤسسة التشغيلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والمساءلة.

وكانت المؤسسة أعلنت نهاية سبتمر الماضي عن إنجاز المرحلة الأولى من برنامج التحول بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان الدولية، واستلمت كافة المخرجات المتمثله في هيكل تنظيمي جديد، وعدد من لوائح العمل وسياسات الاستثمار والمخاطر.

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