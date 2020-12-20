بويصير يقترح التعامل المباشر بـ”الدولار”

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اقترح المحلل السياسي محمد بويصير اليو الأحد عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” التعامل المباشر بـ “الدولار” إذا كان سعر الصرف بين العملة المحلية والدولار هي المعضلة.

وقال بويصير في منشوره :” إذا كان سعر الصرف بين عملتنا المحلية والدولار هي المعضلة التي ندور حولها، بينما هي أساسًا عملة محلية لا أحد آخر يستعملها وما نصدره كله مردوده بالدولار وكل ما في أسواقنا مستورد بالدولار، فلماذا لا نتعامل مباشرة بالدولار”.

وأضاف المحلل السياسي :”سبع دول في العالم وجدت في ذلك الحل لانهيار اقتصادها، بدأ بالسلفادور وانتهاءً بزمبابوي مرورا بتيمور”.

وأكد بويصير كل هذه الدول بدأت تستعيد استقرار السوق فيها واستفادت من السياسات النقدية الأمريكية بل نشاط المؤسسات المالية الأمريكية و بدأت اقتصادياتها تشهد نموًا تدريجيًا، داعيًا إلى مراجعة أرقام أداء المؤسسات بعد هذا الإجراء.

ويضيف المحلل السياسي :”نبيع نفطًا بالدولار ، ثم نطبع دينارات نعطيها للناس، كى يشتروا بضاعة مستوردة بالدولار أيضا”.

وختم بويصير منشوره :”أنا لا أفهم ما هي ضرورة الخطوة الوسطى، لماذا نطبع الدينار ونتعارك على سعره؟”.