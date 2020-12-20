الرئاسي يُصدر قرارًا بتسمية مدير عام لمصلحة الجمارك

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، تسمية مدير عام لمصلحة الجمارك في طرابلس.

وينص القرار الذي يحمل الرقم 928 لسنة 2020، بتسمية العميد بلعيد مديرًا عامًا لمصلة الجمارك، حيث كانت المصلحة تدار بدون مدير عام منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق، طالبت مجموعة من موظفي مصلحة الجمارك في طرابلس من حكومة الوفاق الوطني بحقوقهم المسلوبة، والتي من بينها تعيين مصطفى عزام مديرًا عامًا للمصلحة، قبل أن يقرر الرئاسي تعيين بلعيد.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أكدت دعمها للجمارك والنظر في مطالب الموظفين وتقديم الدعم اللوجستي والفني للمصلحة خلال العام القادم.

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