رمزي الآغا يُحذر من التعامل بالبطاقات الإلكترونية بدلا من صرف العملة الأجنبية نقدًا

بنغازي 20 ديسمبر 2020 (وال)- حذّر رئيس لجنة أزمة السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، من استمرار التعامل بالبطاقات الإلكترونية لصرف العملة الأجنبية، بدلا من صرف العملة الأجنبية نقدًا.

وقال الآغا – في تصريحات صحفية – إن استمرار التعامل بالبطاقات بدلا من توفير العملة الأجنبية نقدًا، سيُؤدي للحفاظ على وجود فرق في سعر الصرف ما بين المصارف والسوق السوداء، بالإضافة إلى تسهيل تهريب الأموال للخارج.

وأضاف الآغا أن المواطن يتحمل الزيادة التي تفرضها المصارف الأجنبية والمحلية كعمولة على عمليات السحب، داعيًا مصرف ليبيا لتوضيح خطته في تعديل سعر الصرف. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال