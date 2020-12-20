نقابة المعلمين: عودة الدراسة مرتبطة بتطبيق قانون زيادة المرتبات

قال رئيس نقابة المعلمين على مستوى البلاد عبدالنبي النف، إن عودة الدراسة للعام الجديد مرتبطة بتحقيق مطالب المعلم والتي تتمثل في زيادة رواتب المعلمين من خلال تطبيق القانون الصادر من مجلس النواب في العام 2018.

وتطالب النقابة بإقرار تأمين صحي للمعلمين وزيادة رواتبهم وحمايتهم هم وكافة العاملين في العملية التعليمية من الاعتداءات.

وأوضح النف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن المعلمين في البلاد متحدين أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في المطالبة بتحقيق مطالبهم واستئناف الدراسة مجددًا.

وأكد بأن الاعتصام دخل شهره الثاني في المنطقة الشرقية على الرغم من إعلان وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة هناك عودة الدراسة في أكثر من مناسبة لكن دون جدوى، حيث أن تجاهل الحكومة للاعتصام ينم عن عدم المسؤولية في المسألة المهمة.

وأضاف رئيس نقابة المعلمين، بأن الوضع في المنطقة الغربية والجنوبية مشابه لما يحدث في بنغازي والمدن الأخرى، حيث أن الاعتصام مستمر رغم إعلان حكومة الوفاق الوطني عودة الدراسة في شهر يناير من العام 2021، مؤكدًا بأنه لا استئناف للدراسة بدون تحقيق المطلب المتمثل في تطبيق قانون زيادرة الرواتب.

ورغم إصدار قرارات تتعلق بتحسين أجور المعلمين عبر علاوة الحصة، لا تزال النقابة مصرة على تفعيل القانون الجديد الخاص بالمرتبات. لك لا يملك مجلس النواب سلطة فرض الزيادة في رواتب المعلمين في ظل الافتقار للميزانية المطلوبة.

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