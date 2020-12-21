الكوادر الفنية بحقل الواحة تستكمل صيانة محطة الدفة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

تمكنت الكوادر الفنية والهندسية بحقل الواحة من إنجاز أعمال صيانة بمحطة الدفة الجنوبية بعد خروج مفاجئ لوحدات ضغط الغاز بالمحطة عن العمل.

وقالت شركة الواحة للنفط في بيان لها، أن أعمال الصيانة استمرت لمدة ثلاث أيام متواصلة حتى ساعات متأخرة.

وأوضحت الشركة أن الجهود المضاعفة بين أقسام الإنتاج والميكانيكا والآلات الدقيقة والكهرباء بالحقل أسفرت عن عودة جميع وحدات ضغط الغاز للعمل مجددا والتغلب على العراقيل الفنية.

وأشارت الشركة إلى أن أهمية الضواغط تكمن في توفير الغاز اللازم لتشغيل الكهرباء والذي يساهم في تشغيل الآبار ومعالجة مشاكل نقص الطاقة الكهربائية اللازمة للإيفاء بمعدلات الإنتاج.