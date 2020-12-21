إعادة تفعيل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في “درنة”

افتتح رئيس الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة ببلدية “درنة”، مع عميد البلدية، غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالبلدية، وذلك بعد توقف دام لسنوات؛ لتباشر الغرفة أعمالها ومهامها من جديد، وتخدم الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الجمعية العمومية للغرفة التجارية، خلال حديث لـ”218″، إن مدينة “درنة” تمتلك عدة منافذ بحرية وحيوية، منها ميناء درنة البحري.

وأضاف: الغرفة ستعمل على إطلاق العديد من ورش العمل للتجار والصناعيين للرفع من كفاءاتهم، إضافة إلى تشجيع التجار على فتح نشاط تجاري في المدينة.

وشارك في حفل الافتتاح، الذي أُقيم بالمقر الجديد للغرفة بشركة شحات للملاحة بالمدينة، “عميد البلدية، آمر الغرفة الأمنية درنة، ومعاون آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال في المدينة، وعدد من ممثلي الجهات الأمنية والخدمية.

وأكد الحضور أن تفعيل الغرفة التجارية يمثّل دفعة لعودة التجارة في المدينة وضواحيها.

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