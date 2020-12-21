مشاورات لوضع خطة تعليم “ريادة الأعمال” في المؤسسات الليبية

بحث برنامج “دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام”، مع رؤساء ووكلاء سبع جامعات ليبية، ومدير البرامج ومديرة العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، إمكانية تعزيز القطاع الخاص ودعم أنشطة ريادة الأعمال، وذلك عبر وضع خطة تعليم ريادة الأعمال في كل مؤسسات التعليم العالي الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي الخاص بمشروع إدراج ريادة الأعمال في النظام التعليمي الليبي والجامعات الليبية، والذي أقيم بتونس.

وقد، ناقش الاجتماع وضع خارطة طريق والية عمل لتعزيز تعليم ريادة الأعمال وتصميم مناهج تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي إضافة لتأسيس وحدة متخصصة بريادة الأعمال داخل وزارة التعليم والجامعات الليبية، وذلك بالتعاون مع الخبرات الدولية في جامعة ليون الفرنسية.

وشارك في الاجتماع، من الجانب الأوربي، كل من مدير البرامج ومديرة العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ونائب مدير البرنامج الأوربي لدعم القطاع الخاص الليبي ومديرة المشروع ومديرة مكتب التواصل في مؤسسة خبراء فرنسا، فيما شارك عبر الإنترنت رئيس جامعة ليون الفرنسية ومديرة مركز ريادة الأعمال بالجامعة

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