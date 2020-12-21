معيتيق يبحث مع وزير المالية والعمل المالطي مجال الاستثمار والتنمية

بحث النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق مع وزير المالية والعمل والمالطي كلايد كارونا مجالات الاستثمار والتنمية بين ليبيا ومالطا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بطرابلس ضم الوزير المالطي ومعيتيق، حيث تناول الطرفان بحث العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان مقتضب عقب الزيارة، إن الاجتماع تطرق إلى تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية ومساعدة المواطنين الليبيين على التنقل إلى مالطا والعواصم الأوروبية الأخرى.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث إمكانية بدء منح التأشيرات الأوروربية للمواطنين الليبيين مع نهاية شهر يناير القادم، إضافة إلى العمل على افتتاح خط جوي بين كل من “فاليتا وطرابلس وبنغازي ومصراته” مباشرة إلى عدد من العواصم الأوروبية.

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