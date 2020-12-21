مشروع لإدراج ريادة الأعمال في النظام التعليمي الليبي

قال برنامج “دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام”، إن هناك مشاروات لإدراج ريادة الأعمال في النظام التعليمي الليبي خلال الفترة المقبلة.

وبحث البرنامج الجمعة الماضي في تونس مع رؤساء ووكلاء سبع جامعات ليبية، ومدير البرامج ومديرة العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، إمكانية تعزيز القطاع الخاص ودعم أنشطة ريادة الأعمال، وذلك عبر وضع خطة تعليم ريادة الأعمال في كل مؤسسات التعليم العالي الليبية.

وتضم القائمة الجامعات طرابلس ومصراتة وغريان وسبها والجفرة والزاوية والزنتان، بينما شارك في الاجتماع مدير إدارة الجامعات ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم في ليبيا ومنسق برنامج اراسموس بلاس بالوزارة والمستشار العلمي للسفارة الليبية في تونس.

ويتضمن المشروع وضع خارطة طريق والية عمل لتعزيز تعليم ريادة الأعمال وتصميم مناهج تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي كما يشمل كذلك تنظيم ريادة الاعمال من خلال تأسيس وحدة مختصة بريادة الأعمال داخل وزارة التعليم والجامعات الليبية.

ومن المتوقع أن ينفذ المشروع بالتعاون مع الخبرات الدولية في جامعة ليون التي كانت سباقة في بناء أول أنشطة ريادة الأعمال داخل مؤسسات التعليم العام الفرنسية.

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