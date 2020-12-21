ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط على متن “ميلتوس”

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن رسو ناقلة النفط “ميلتوس”، على أرصفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي؛ وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وأضافت الشركة أن الناقلة النفطية غادرت أرصفة الميناء، يوم الأحد، بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ (1) والقاطرة إنقاذ (7) بالإضافة الى القارب إرشاد (2) والقارب إرشاد(5)، إلى جانب تقديم خدمة إلى القاطرة الناظورة المؤجرة من الشركة الليبية للموانئ.

وكانت الشركة قد ذكرت، قبل أيام، أن ناقلة النفط “اريان” شحنت 22 ألف طن زيت ثقيل من ميناء الحريقة الموجود على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط.

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