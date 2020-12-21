اجتماع مُرتقب لبحث تأثير سعر الصرف الجديد على ثمن الخبز

دعا مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة “الوفاق”، كافة مسؤولي شركات مطاحن الدقيق، إلى حضور الاجتماع المُزمع عقده، مع وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد.

وبحسب الإعلان الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة؛ فإن الاجتماع سيُعقد يوم الأربعاء القادم، بمقر الوزارة.

ومن المُرجّح، أن يناقش الاجتماع سعر الصرف الجديد وتأثيره على السوق المحلي، وبالتالي تأثيره على أسعار الدقيق، إضافة إلى توفير الدقيق في المخابز.

وتشهد السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدقيق؛ مما يؤثر على ثمن رغيف الخبز.

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