سلالة “كورونا” الجديدة تهوي بأسعار النفط عالمياً

سجلت أسعار النفط، مع افتتاح الأسواق العالمية اليوم الاثنين، انخفاضًا بنحو 3%، في الوقت الذي تجدّدت فيه المخاوف على الطلب؛ بفعل سلالة جديدة من فيروس “كورونا”، ظهرت في المملكة المتحدة، وأسفرت عن إغلاق أغلب مناطق البلاد.

وبحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت ليبيا؛ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” انخفاضًا بحوالي 1,5 دولارًا، مُسجّلاً 50,72 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد لامس، في جلسة الإغلاق، الأسبوع الماضي، أعلى مستوياته، منذ مارس الماضي.

وبالمقابل، سجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تراجعًا بمقدار 1,42 دولارًا إلى 47,68 دولارًا للبرميل.

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