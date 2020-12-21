اقتصاد

صحة الوفاق تعلن استلامها مستشفى الصداقة التركي الليبي بمدينة مصراتة

تم النشر منذُ 59 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوفاق الوطني عن استلامها مستشفى “الصداقة التركي الليبي ” المقام بمدينة مصراتة من وكالة التعاون والتنسيق التركية “TEKA”.

الوزارة أكدت على استكمال مراسم توقيع بروتوكول التسليم والاستلام ، كما ينص بروتوكول التعاون بأن وزارة الصحة التركية ستقدم الدعم الفني وتدريب الكوادر المشغلة للمستشفى .

وبسحسب الوزارة فإن المساحة المغلقة للمستشفى حوالي 2400 متر مربع، وتحوي أقساما للعلاج الطبيعي للنساء، والأطفال، والرجال، وقسم للطوارئ ، مع وجود 38 وحدة للمعاينة وحوضين للعلاج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك