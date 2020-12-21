صحة الوفاق تعلن استلامها مستشفى الصداقة التركي الليبي بمدينة مصراتة

أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوفاق الوطني عن استلامها مستشفى “الصداقة التركي الليبي ” المقام بمدينة مصراتة من وكالة التعاون والتنسيق التركية “TEKA”.

الوزارة أكدت على استكمال مراسم توقيع بروتوكول التسليم والاستلام ، كما ينص بروتوكول التعاون بأن وزارة الصحة التركية ستقدم الدعم الفني وتدريب الكوادر المشغلة للمستشفى .

وبسحسب الوزارة فإن المساحة المغلقة للمستشفى حوالي 2400 متر مربع، وتحوي أقساما للعلاج الطبيعي للنساء، والأطفال، والرجال، وقسم للطوارئ ، مع وجود 38 وحدة للمعاينة وحوضين للعلاج .

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