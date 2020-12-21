الشروع في صرف مرتبات القطاعات الحكومية في كاباو

أعلن مكتب الخدمات المالية في مدينة كاباو، عن تجهيز مرتبات شهر نوفمبر الماضي لكافة القطاعات التابعة للخدمات المالية على مستوى القطاعات الحكومية في البلدية.

واستلمت قطاعات عدة مرتباتها صباح الاثنين، فيما أفاد المراقب المالي للخدمات المالية كاباو أنه سيتم التوزيع على كافة المصارف خلال الأيام القليلة المقبلة وأيضاً عن طريق مكتب الخدمات المالية كاباو.

وأشار المسؤولون إلى أن مكتب الخدمات المالية كاباو يعاني من تأخر الحوالة كالعلاوة السنوية لبعض القطاعات التي تسبب لهم إشكاليات مع قطاعات مختلفة.

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