اقتصاد

الشروع في صرف مرتبات القطاعات الحكومية في كاباو

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الخدمات المالية في مدينة كاباو، عن تجهيز مرتبات شهر نوفمبر الماضي لكافة القطاعات التابعة للخدمات المالية على مستوى القطاعات الحكومية في البلدية.

واستلمت قطاعات عدة مرتباتها صباح الاثنين، فيما أفاد المراقب المالي للخدمات المالية كاباو أنه سيتم التوزيع على كافة المصارف خلال الأيام القليلة المقبلة وأيضاً عن طريق مكتب الخدمات المالية كاباو.

وأشار المسؤولون إلى أن مكتب الخدمات المالية كاباو يعاني من تأخر الحوالة كالعلاوة السنوية لبعض القطاعات التي تسبب لهم إشكاليات مع قطاعات مختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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