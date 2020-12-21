رئيس هيئة الكهرباء يبحث ملف القطاع مع عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب عائشة الطبلقي

بنغازي 21 ديسمبر 2020 (وال)- استقبل رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري الإثنين، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب عائشة الطبلقي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة في مكتبه بمقر الهيئة في مدينة بنغازي، مناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة للشرعية، من حيث المشاكل والصعوبات وآلية وضع الحلول لها، إلى جانب آخر استعدادات وتجهيزات الهيئة والتي تأتي بدعم كامل من الحكومة الليبية.

ونوهت النائب عائشة الطبلقي لجهود الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في حلحلة كافة المشاكل والعراقيل من حيث وضع الحلول العاجلة لها في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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