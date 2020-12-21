وحدة المباني بجهاز الحرس البلدي بنغازي تحقق مع الشركات المتعاقدة التي لا تلتزم بإجراءات السلامة على الطرقات

بنغازي 21 ديسمبر 2020 (وال)- قامت وحدة المباني بجهاز الحرس البلدي بنغازي، باستدعاء بعض الشركات المتعاقد معها في صيانة الطرق داخل المدينة، التحقيق بسبب عدم اتخاذ إجراءات السلامة على طرقات للمحافظة على حياة وممتلكات المواطنين.

وأوضح آمر دوريات وحدة المباني الملازم أول عماد البرعصي، أن الاستدعاء جاء بسبب عدم اتخاذ إجراءات السلامة على طرقات، وعدم التزام بالتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين من قبل الشركات المتعاقدة بشأن الصيانة؛ بالإضافة إلى انتشار مخلفات الصيانة بالقرب من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأضاف البرعصي أن وضع مخلفات الصيانة على جانبي الطرق، دون وضع علامات إرشادية لتوعية المواطنين، تعتبر مخالفات صريحة جدًا تعرض حياة المواطنين للخطر، وتعرض المسؤولين عليها للمحاسبة القانونية، كذلك عدم التوعية المرورية بإجراءات الصيانة، عبر وضع الإشارة الضوئية والسياج الأمان والإرشادات الخاصة بذلك، يُعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في حوادث مرورية.

والجدير بالذكر، إن حملة وحدة المباني بجهاز الحرس البلدي بنغازي، جاءت بناء على تعليمات السيد رئيس المجلس التسييري للبلدية، لجهاز الحرس البلدي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الشركات التي تُنفذ مشاريع في مجالات البُنية التحتية غير المُلتزمة بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة العامة المنصوص عليها قانونً، مع التأكيد على إلزامها بالتعليمات السابقة المُتعلقة بتوفير الحواجز والإشارات واللوحات الإرشادية في موقع أي المشروع. (وال- بنغازي) ر ت

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