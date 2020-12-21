تنفيذ مبادرة “النقد مقابل العمل” الأولى من نوعها في ليبيا

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاثنين، إنه أقام مع المجلس الدنماركي للاجئين وبلدية أبو سليم شراكة لتنفيذ مبادرة “النقد مقابل العمل” الأولى من نوعها في ليبيا.

وتأتي المبادرة كجزء من جهودها لمساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع في ليبيا للوصول إلى فرصة عمل مؤقتة لتوفير الدخل وبتمويل من حكومة اليابان.

وأوضح البرنامج في بيان، إن مبادرة “النقد مقابل العمل” ستسمح للأشخاص المستهدفين الموجودين في بلدية أبو سليم بتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستويات معيشتهم والمساهمة في اعتمادهم الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.

وتستهدف المبادرة 100 عامل من بين الفئات السكانية المحلية الأكثر احتياجاً مثل النساء والنازحين والشباب والسكان المتضررين من النزاع والمهاجرين واللاجئين الذين سيكونون قادرين على دعم أسرهم والمساهمة في تحسين البنية التحتية العامة لمجتمعهم المحلي.

حددت السلطات في بلدية أبو سليم بالفعل المباني والمناطق التي تتطلب بعض أعمال التنظيف وإعادة التأهيل الخفيفة التي يمكن أن يقوم بها المشاركون في هذا المشروع لصالح المجتمع بأسره، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن يتم تدريب العمال على الصحة والسلامة وتلقي التوعية بالمخاطر، حيث سيعملون في المواقع المختارة في مجموعات لمدة لا تقل عن 20 يوم عمل وسيتم تزويدهم ببطاقة مدفوعة مسبقاً بعد الانتهاء من أيام المشاركة.

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