الليبية للاستثمار تشيد بدعم الحكومة البريطانية في تعزيز برنامج الحوكمة

أشادت المؤسسة الليبية للاستثمار بدعم الحكومة البريطانية في تعزيز برنامج الحوكمة، حيث أطلقت اليوم الاثنين برنامجها التدريبي الأخير لهذا العام المقدم كدعم من الحكومة البريطانية عبر سفارتها بليبيا.

وقالت المؤسسة في بيان، إن ذلك يأتي ضمن مساعي المؤسسة لتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة المؤسساتية والشفافية والمعايير الأخلاقية، ورفع تقييمها على مؤشر الشفافية وضمان تحقيق الالتزام بمبادئ سانتياغو بالتعاون مع مستشاريها الدوليين.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يتطلع للمضي قدماً نحو الاستمرار في علاقة الشراكة لتتمكن المؤسسة من إعادة إجراء تقييم امتثالها لمبادئ سانتياغو في 2021، وذلك على غرار ما أحرزته المؤسسة من تقدم في إستراتيجية التحول.

وأدى إلتزام المؤسسة من خلال اتخاذ خطوات عملية من أجل تحسين وضعية حوكمتها وفقاً لمبادئ سانتياغو في وقت سابق برعاية برعاية بريطانية إلى رفع تقييم إلتزام المؤسسة بمبادئ سانتياغو “Santiago Principles” إلى 20 درجة من أصل 24 درجة.

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