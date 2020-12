الولايات المتحدة.. هبوط بورصة «وول ستريت» بسبب سلالة كورونا الجديدة

المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تراجعت عند الافتتاح أمس الاثنين متأثرة بأنباء سلالة كورونا الجديدة المعلن عنها في بريطانيا، ومخاوف تعطل النشاط الاقتصادي مجددا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 20.05 نقطة، أو 0.07%، إلى 30159.00 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة “وول ستريت”.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 25.13 نقطة، أو 0.68%، إلى 3684.28 نقطة.

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة، أو 1.25%، إلى 12596.14 نقطة.حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

