“المركزي” يجدد اتهامه لمؤسسة النفط بـ”حجب الإيرادات”

“المركزي” يجدد اتهامه للمؤسسة الوطنية للنفط بحجب إيرادات نفطية سيادية متراكمة منذ سنوات وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة السيادية

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