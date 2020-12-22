اقتصاد

“المركزي” يجدد اتهامه لمؤسسة النفط بـ”حجب الإيرادات”

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“المركزي” يجدد اتهامه للمؤسسة الوطنية للنفط بحجب إيرادات نفطية سيادية متراكمة منذ سنوات وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة السيادية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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