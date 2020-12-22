المصرف المركزي: العجز في الميزانية هذا العام تجاوز 25 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم الثلاثاء أن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي 2020 تجاوزت 25 مليار دينار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 4.2 مليار دينار، منها 2.4 مليار دينار إيرادات نفطية، وتوزع الباقي بين إيرادات الضرائب بقيمة 609 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 115 مليونا، وإيرادات الاتصالات 122 مليونا، إضافة إلى 250 مليون دينار المخصص من أرباح المصرف المركزي، و200 مليونا من إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي، و378 مليون دينار من رسوم الخدمات، وحوالي 165 مليونا من ضريبة الجهاد.

أما إجمالي الإنفاق العام خلال هذه الفترة فقد بلغ 29.5 مليار دينار، كان النصيب الأكبر منها لبند المرتبات والتي تجاوزت 18 مليار دينار، فيما بلغت الميزانية التسييرية ثلاثة مليارات دينار، ووصلت ميزانية الدعم لـ 5.1 مليارا، إضافة إلى 2.8 مليار دينار للطواريء، في حين لم تتجاوز القيمة المصروفة على باب التنمية 557 مليون دينار فقط.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه إلى أنه تمت تغطية العجز في الميزانية بقرض من المركزي بقيمة حوالي 24.5 مليار دينار، إضافة إلى 1.5 مليار دينار من مبيعات النقد الأجنبي خصص لتمويل باب التنمية.

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