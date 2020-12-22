المصرف المركزي: إيرادات بيع النقد الأجنبي هذا العام تجاوزت 15.2 مليار دينار خصص معظمها لسداد الدين العام

قال مصرف ليبيا المركزي في بيانه عن الإيرادات والإنفاق الصادر اليوم الثلاثاء إن إيرادات بيع النقد الأجنبي خلال العام الحالي 2020 تجاوزت 15.2 مليار دينار خُصِّصَ معظمها لسداد الديْن العام.

وأوضح المصرف المركزي في البيان أن إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية شهر نوفمبرمن هذه السنة بلغت 15 مليار و227 مليون دينار، تم تخصيص حوالي 90% منها وتحديدًا مبلغ 13.6 مليار دينار لسداد الديْن العام.

وأضاف “المركزي” أنه قد تم تمويل نفقات الباب الثالث من الترتيبات المالية “باب التنمية” خلال ذات الفترة بمبلغ مليار و575 مليون دينار، صُرِفَ منها ما نسبته 35% أي حوالي 557 مليون دينار.

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