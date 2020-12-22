اقتصاد

“مؤسسة الاستثمار” تُشيد بدور السفارة البريطانية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، الاثنين، برنامجها التدريبي الأخير لعام 2020، والمُقدّم كدعم من الحكومة البريطانية، عبر سفارتها بليبيا.

يأتي هذا البرنامج في إطار تطبيق الممارسات المثلى في الحوكمة المؤسساتية والشفافية والمعايير الأخلاقية، بالإضافة إلى مساعي المؤسسة في رفع تقييمها على مؤشر الشفافية، وضمان تحقيق الالتزام بمبادئ “سانتياغو”، بالتعاون مع مستشاريها الدوليين.

وفي السياق ذاته؛ ثمّن رئيس الليبية للاستثمار علي محمود جهود السفارة البريطانية في دعم ليبيا لتعزيز مبادئ الحوكمة، مؤكدًا أنه يتطلع إلى المُضيّ قدمًا نحو الاستمرار في علاقة الشراكة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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