هبوط جماعي.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات والذهب مقابل الدينار الليبي 22/12/2020

شهد سعر الدولار الامريكي تسجيله هبوطاً جديدا مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب انخفاضا جماعياً في تداولات السوق الموازية ظهر اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 22-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.615 بيع في زليتن

5.610 شراء

5.605 بيع في طرابلس

5.600 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.615 دينار

اليورو = 6.8 دينار

الجنية الإسترليني 7.48 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب237 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب276.5 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب298.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب316 دينار

فضة كسر من 2.50 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

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