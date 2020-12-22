المركزي: عجز بـ8 مليارات دولار من إيراد النقد الأجنبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي تسجيل عجز في إيرادات النقد الأجنبي بـ7,971 مليارات دولار خلال عام 2020 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وذكر المصرف في بيان له أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3,8 مليارات دولار بينها ملياران لصالح صادرات نفطية منذ العام الماضي.

كما أشار البيان إلى تسجيل عجز في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية بنسبة 48%.

هذا وذكر المصرف أن إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على النقد الأجنبي خلال العام الجاري بلغ أكثر من 15 مليار دينار ليبي.

وقال المصرف إن مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيرادات نفطية متراكمة منذ سنوات كما لم تجر مطابقة إيرادات النفط عن شهر 11 بين المركزي المؤسسة.

وأشار البيان إلى أن أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية بلغت 1.029 مليار دينار لمجابهة كورونا، مشيرا إلى تسجيل خسائر إيقاف إنتاج النفط 11 مليار دولار أمريكي.

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