سلالة “كورونا الجديدة” تُصيب أسعار النفط

واصلت أسعار النفط العالمي خسائرها، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة جديدة من فيروس “كورونا” في بريطانيا؛ مما زاد المخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا؛ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” انخفاضا بنحو 54 سنتًا إلى 50,37 دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 59 سنتًا مُسجّلة 47,38 دولارًا للبرميل.

وتسببت السلالة الجديدة لـ”كورونا”، التي وصفت بأنها سريعة الانتشار، في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، بالإضافة إلى أنها أجبرت عددًا من الدول على إغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا

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