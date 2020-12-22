المصرف المركزي يتهم المؤسسة الوطنية للنفط بالاستمرار في حجب إيرادات نفطية وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة

اتهم مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء حول الإيرادات والمصروفات المؤسسة الوطنية للنفط بالاستمرار في حجب إيرادات نفطية سيادية متراكمة منذ سنوات سابقة وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة السيادية.

وأضاف “المركزي” في بيانه بأنه لم تتم مطابقة الإيرادات النفطية عن شهر نوفمبر مع المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، مجددا تأكيده على أن المطابقة يجب أن تتم بالمقارنة بين شحنات النفط والغاز المصدرة وما يورد للخزانة العامة من عوائد تلك الشحنات.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه حوّل مبلغ 1.2 مليار دينار لحساب المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بشأن تخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة تمول من رسوم مبيعات النقد الأجنبي لعام 2018.

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