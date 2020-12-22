“أوبك” تتوقع وصول استثمار ليبيا في مجال الطاقة لـ 9 مليارات دولار خلال 4 سنوات

توقعت منظمة أوبك، الثلاثاء، وصول إجمالي استثمارات ليبيا في مجال الطاقة لـ 9.7 مليارات دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، جلها في صناعة قطاع النفط والكهرباء .

وأضافت المنظمة في تقريرها حول انعكاسات جائحة كورونا على الاستثمارات العالمية، أن ليبيا تحتل المرتبة التاسعة في استثمارات الطاقة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الليبية في قطاع النفط تشكل 32%، بقيمة استثمارات بلغت 189مليار دولار، وقطاع الكهرباء في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 185.2 مليار دولار.

أما استثمارات صناعة الغاز فبلغت وفق التقرير 137.7 مليار دولار، وبعدها الصناعة الكيميائية باستثمارات تبلغ 78.7 مليار دولار.

يذكر ان مجلة “ذي إيكونوميست” رجحت الاحد، الماضي أن ليبيا ستكون من بين الدول العشر الأسرع نمواً في العالم العام المقبل بعد تعافي قطاع النفط.

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