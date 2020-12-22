قرار حكومي بزيادة رواتب الموظفين 20%

أفاد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي بإقرار مجلس الوزراء زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%.

وصدر القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية.

كما تناول الاجتماع ما يتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.

ويأتي هذا القرار بعد جملة من الإجراءات المالية، وعلى رأسها إعلان مصرف ليبيا المركزي بـ16 ديسمبر توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.

وأوضح المركزي في بيان له، أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من الثالث من يناير 2021، مشيرا إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.

وفي 9 ديسمبر، أكد مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي سالم السيوي للأحرار فتح منظومة أرباب الأسر لاستكمال مخصصات 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار