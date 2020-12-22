“الوطنية للنفط” تُحضر لاجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة وشركاتها لعام 2020

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الثلاثاء، إنها تحضر لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للعام الحالي 2020.

ومن المتوقع أن تستضيف شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اجتماعات الحدث الأبرز في قطاع النفط في مدينة البريقة خلال الأيام القادمة، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

وقالت المؤسسة في البيان، إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله وأعضاء المجلس الآخرين متواجدين في مقر شركة سرت الذي سيشهد استضافة أعمال الجمعية العمومية للمؤسسة والشركات التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن زيارة صنع الله والوفد المرافق له شملت تدشين بعض المشاريع الخدمية في المنطقة والتابعة لشركة سرت النفطية التي احتفلت بوصول إنتاجها إلى 100 ألف برميل لأول مرة منذ العام 2006.

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