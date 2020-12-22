الرئاسي يقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%

أخبار ليبيا24

كشف الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي اليومي الثلاثاء إن مجلس الوزراء اقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%.

كما أكد مصدر مطلع – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بالوفاق يقضي بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20‎%‎.

وأضاف المصدر نفسه أن القرار يستثني الجهات التي تتعامل بموجب جداول مرتبات خاصة والجهات المقررة لها علاوة تمييز والموظفين العاملين بالخارج .

وصدر القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية.

كما تناول الاجتماع ما يتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.

ويأتي هذا القرار بعد جملة من الإجراءات المالية، وعلى رأسها إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.