الرئاسي يقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%

أخبار ليبيا24
كشف الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي اليومي الثلاثاء إن مجلس الوزراء اقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%.
كما أكد مصدر مطلع – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بالوفاق يقضي بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20%.
وأضاف المصدر نفسه أن القرار يستثني الجهات التي تتعامل بموجب جداول مرتبات خاصة والجهات المقررة لها علاوة تمييز والموظفين العاملين بالخارج .
وصدر القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية.
كما تناول الاجتماع ما يتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.
ويأتي هذا القرار بعد جملة من الإجراءات المالية، وعلى رأسها إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.
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