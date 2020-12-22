الهيئة تبحث عن حلول لمشاكل الكهرباء بالمنطقة الشرقية

التقى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية فخري المسماري بعضو لجنة الطاقة في البرلمان عائشة الطبلقي، لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية.

وبحث الطرفان الحلول الناجعة للحد من الصعوبات التي تعرقل سير عمل الهيئة، وآخر استعدادات وتجهيزات الهيئة بدعم كامل من الحكومة الليبية.

وأشاد الطلبقي بالمجهودات التي تبذلها الهيئة لحلحلة كافة المشاكل والعراقيل من خلال وضع الحلول العاجلة لها في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمكتب المسماري، في مقر الهيئة بمدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد الاشهب، ومدير إدارة العقود بالهيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية