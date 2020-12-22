اقتصاد

المالية والشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق توقعان مذكرة تفاهم بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأبناء

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق أنه تم اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأبناء بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 564 ) لسنة 2020م ، بشأن استئناف صرف منحة الزوجة والأبناء المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013 .

وشددت وزارة المالية في حكومة الوفاق على أن توقيع الاتفاقية جاء لحرص حكومة الوفاق على تخفيف المعاناه عن كاهل المواطن وتحسين وضعه المعيشي.

وأكدت الوزارة أنه تم خلال توقيع الاتفاقية التي مثلها عن وزارة المالية الوزير فرج بومطاري، وعن وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير فاضي الشافعي وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بحث آليات معالجة قيمة المنحة في ظل تعديل سعر صرف الدينار الليبي .

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#مذكرة_تفاهم الشؤون_الاجتماعية منحة_الزوجة_الأبناء وزارة_المالية

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