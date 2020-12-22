مجلس الورزاء يبحث تداعيات سعرف الصرف والموازنة العامة في 2021

بحث مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني بطرابس اليوم الثلاثاء في اجتماعه الاستثنائي الثامن برئاسة فائز السراج عدة ملفات من بينها تداعيات سعر الصرف الجديد للدينار والموازنة العامة للدولة في العام القادم 2021.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء، فإن المجلس قرر تفعيل وتعديل القرار رقم 641 لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة، أو المقرر لمصلحتهم علاوة تمييز وكذلك العاملين بالخارج.

ويأتي ذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي، وفق البيان.

وناقش المجلس الجوانب الاقتصادية والجوانب العملية لقرار مجلس إدارة المصرف بتوحيد سعر الصرف والإجراءات المصاحبة المطلوبة من الحكومة، إضافة إلى رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021 وفقا للمتغيرات المصاحبة لسعر الصرف الجديد.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء بحث المقترح المقدم من وزير الاقتصاد المكلف بإنشاء مجلس المنافسة، وتحديد اختصاصاته ومهامه، حيث أقر المجلس بإنشائه في نهاية الاجتماع.

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