اختتام أعمال المؤتمر الجغرافي الـــ 15 في جامعة سرت

سرت 22 ديسمبر 2020 (وال)- اختتمت بجامعة سرت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الجغرافي الـــ 15 برعاية الجمعية الجغرافية الليبية.

هذا وتناول المؤتمر الذي عقد تحت شعار “الجغرافيا ودورها في التخطيط والتنمية في ليبيا”، حضره عدد من الجغرافيين والأكاديميين من مختلف جامعات الليبية، عديد الورقات البحثية التي تناولت عدد من المواضيع التنموية والجيومكانية.

كما اهتمت عديد الورقات بالجوانب السياحية والاقتصادية والعمرانية والبيئية، ومعرفة أهمية دور التقنيات المكانية الحديثة في التنمية، والتأكيد في ختام التوصيات على أهمية الجغرافيا في التنمية والتخطيط في ليبيا. (وال- سرت) ر ع / ر ت

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