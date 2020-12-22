الشركة الليبية للموانئ تواصل صيانة قاطرة داخل حوض ميناء بنغازي البحري

بنغازي 22 ديسمبر 2020 (وال)- تواصل الشركة الليبية للموانئ أعمال صيانة قاطرة داخل حوض ميناء بنغازي البحري، للنهوض بالميناء وتحسين سيّر العمل دون الاستعانة بخبرات أجنبية في إجراء عمليات الصيانة للسفن الليبية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لشركة الليبية للموانئ ناصر المغربي: “نحن كشركة الليبية للموانئ لأول مرة نقوم باستعمال الحوض الخاص بالقوات المسلحة العربية الليبية، لتعويم قاطرة برنيق والعمل على صيانتها، وإزالة الطحالب البحرية منها، وجاري الآن فحصها للتأكد من سلامة بدن القاطرة، وعدم تأكله”.

وأضاف المغربي: “صيانة القاطرة ليس بالأمر السهل؛ ففي العادة يتم إجراء الصيانة في دول أجنبية مثل: إيطاليا أو فرنسا أو اسبانيا، ولكن بفضل الله ورجال قوات المسلحة الليبية، تحديدًا القوات البحرية؛ هم من قاموا بتعويم القاطرة وإخراجها من الماء”.

وتابع المغربي: “في فترة سابقة؛ قام رجال البحرية بتعويم بعض القطع لكن نحن الشركة الليبية للمواني؛ أول مرة نقوم بتعويم قاطرة وصيانتها داخل حوض ميناء بنغازي، وهناك قاطرة أخرى تنتظر دورها في الصيانة وتستغرق فترة الصيانة قرابة 6 أشهر تقريبًا أو أقل، على حسب حالة القاطرة والعمل جاري بأيدي ليبيا وطنية، وهو عمل جبار يحتاج لدعم ومساعدة من جميع الجهات المعنية بسيّر العمل داخل ميناء بنغازي البحري”. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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