خاص: بعد تفعيل العلاوة وزيادة المرتبات … “عضو لجنة سعر الصرف العكاري” يكشف تنبؤاته لسنة 2021

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن القرارات التي صدرتها الحكومة اليوم بخصوص تعديل المرتبات بإضافة 20‎%‎ لذوي الدخل المحدود ، وتفعيل قانون 27 لسنة 2013 الخاص بعلاوة الزوجة والأبناء يأتي تناغماً مع السياسة النقدية التي أنتجت سعر صرف موحد نهاية الأسبوع الماضي .

وبحسب عضو لجنة تعديل سعر الصرف فإن هذا الأمر ينبئ أننا مقبلين على سنة 2021 بآمال كبيرة جداً .

وكان عضو لجنة تعديل سعر الصرف قد طالب بتناغم وتعاون السياسات الاقتصادية في ليبيا مع ما صدر من السياسة النقدية من قرارات حول تعديل سعر الصرف .

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