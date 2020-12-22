اقتصاد

خاص: بعد تفعيل العلاوة وزيادة المرتبات … “عضو لجنة سعر الصرف العكاري” يكشف تنبؤاته لسنة 2021

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن القرارات التي صدرتها الحكومة اليوم بخصوص تعديل المرتبات بإضافة 20‎%‎ لذوي الدخل المحدود ، وتفعيل قانون 27 لسنة 2013 الخاص بعلاوة الزوجة والأبناء يأتي تناغماً مع السياسة النقدية التي أنتجت سعر صرف موحد نهاية الأسبوع الماضي .

وبحسب عضو لجنة تعديل سعر الصرف فإن هذا الأمر ينبئ أننا مقبلين على سنة 2021 بآمال كبيرة جداً .

وكان عضو لجنة تعديل سعر الصرف قد طالب بتناغم وتعاون السياسات الاقتصادية في ليبيا مع ما صدر من السياسة النقدية من قرارات حول تعديل سعر الصرف .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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