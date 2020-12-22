بعد تراجع كبير للدولار.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات والذهب مقابل الدينار الليبي

شهد سعر الدولار الامريكي تراجعه مجددا مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب انخفاضها في ختام تداولات السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

وسجل الدولار الامريكي انخفاضا ملحوظاً عصر اليوم حيث تراجع إلى 5.48 دينارا قبل ان يعاود الصعود بشكل طفيف في ختام التعاملات.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 22-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.525 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.535 دينار

اليورو = 6.73 دينار

الجنية الإسترليني 7.48 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب235 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب274.1 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب296.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب313.3 دينار

فضة كسر من 2.50 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

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