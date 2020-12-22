انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية ومناقشة الصعوبات التي تواجهها

عقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة للعام 2020 برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” .

تناول الاجتماع نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال 2020، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2021 ومختلف المشاريع التي ستقوم بها الشركة خلال العام المقبل .

وتناول الاجتماع العراقيل التى تواجه الشركة في تنفيذ أعمالها و أن تقوم الشركة بالعمل من خلال خطة واستراتيجية واضحة حسب الامكانيات المتاحة ، تشمل تطوير امكانيات الشركة التقنية و البشرية وذلك من خلال العمالة ذوي الخبرة والتدريب والتواصل مع الشركات العاملة بالقطاع .

كذلك التركيز على المشاريع والأعمال في اطار امكانياتها مثل محطات التجميع والنقل و صيانة خطوط النقل وتنظيف ابراج الكهرباء والخزانات والمسوحات واعمال الانشاءات المدنية حتى تتمكن الشركة من بناء قدراتها وتحقيق بعض العائدات وارساء قاعدة يمكن من خلالها الانطلاق الى تنفيذ او المشاركة في تنفيذ مشاريع كبيرة.

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