خاص: ضمنها الخارجي كأكبر مالك استثمارات في أفريقيا … البنوك الليبية تتحصل على جوائز بحفل التميز والانجاز المصرفي لسنة 2020

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تحصل المصارف الليبية التجارية جوائز خلال حفل توزيع الجوائز التميز والانجاز المصرفي لسنة 2020 .

وبحسب المصدر فقد حاز مصرف الليبي الخارجي على جائزة أكبر مصرف لديه استثمارات في أفريقيا ، ومصرف الجمهورية حاز على جائزة أفضل مصرف في ليبيا لسنة 2020 ، أما مصرف التجارة والتنمية فقد حاز على جائزة أفضل علامة تجارية مصرفية خلال 2020 .

أما التجاري الوطني فقد حاز على جائزة المصرف الأسرع نمواً في ليبيا لسنة 2020 ،حيث أن هذا الحفل ينظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت .

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