اقتصاد

خاص: ضمنها الخارجي كأكبر مالك استثمارات في أفريقيا … البنوك الليبية تتحصل على جوائز بحفل التميز والانجاز المصرفي لسنة 2020

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تحصل المصارف الليبية التجارية جوائز خلال حفل توزيع الجوائز التميز والانجاز المصرفي لسنة 2020 .

وبحسب المصدر فقد حاز مصرف الليبي الخارجي على جائزة أكبر مصرف لديه استثمارات في أفريقيا ، ومصرف الجمهورية حاز على جائزة أفضل مصرف في ليبيا لسنة 2020 ، أما مصرف التجارة والتنمية فقد حاز على جائزة أفضل علامة تجارية مصرفية خلال 2020 .

أما التجاري الوطني فقد حاز على جائزة المصرف الأسرع نمواً في ليبيا لسنة 2020 ،حيث أن هذا الحفل ينظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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