الحكومة العراقية تتوقع عجزا بـ43 مليار دولار في 2021

وافق مجلس الوزراء العراقي، على مسودة ميزانية لعام 2021، قيمتها 150 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 103 مليارات دولار، في الوقت الذي تواجه في البلاد أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض النفط الخام.

وبحسب مصادر من الحكومة العراقية من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الى 63 تريليون دينار أي نحو 43 مليار دولار.

وفي السياق ذاته أشارت المصادر إلى أن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة للخام قدرها 3.25 مليون برميل يوميا.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل يومين قرارا بتخفيض الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار قلقا كبيرا لدى المواطنين.

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