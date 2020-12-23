مركز الرقابة يُعمّم بعدم قيد تسجيل “شركة جيد للاستيراد”

عمّمت إدارة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على مدراء الفروع والمكاتب التابعة للمركز بالمناطق، بعدم قيد تسجيل “شركة الجيد لإستيراد المواد الغذائية”، مؤقتا إلى حين تسوية وضعها القانوني في شأن مخازنها بمدينة طرابلس.

وأوضحت الإدارة، إن هذا التعميم، يأتي بعد تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشوا وحدة سوق الجمعة بالرقابة، بعدم مطابقة المخازن للاشتراطات الصحية و القياسية الخاصة بالمخازن تحت رقم المواصفة 564 لسنة 2013م.

وأضافت إدارة مركز الرقابة، “تم الرجوع لملف الشركة بسجلات التسجيل الخاصة بشركات الأغذية و التي مقيدة تحت رقم افادة التسجيل 216 والتي اوضحت عدم وجود مخازن خاصة بالشركة المعنية بمدينة طرابلس مما يجعله اجراء مخالف قانونيا من حيث عدم بيان كامل مخازن الشركة للرقابة حتى يتسنى لنا التفتيش عليها والتأكد من مطابقتها للأشتراطات الخاصة بالمخازن أعلاه”.

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