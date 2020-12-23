الدباشي: قرار الرئاسي بشأن المعلمين ” كارثي”

وصف المندوب السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، قرار المجلس الرئاسي بزيادة 20% لمرتبات العاملين في الدولة، بأنه قرار كارثي يزيد الاغنياء غنى ويزيد الفقراء فقرًا.

وأوضح الدباشي، عبر حسابه على تويتر، “القرار تحقير للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والخارجية ويقتل الامل في حياة كريمة للمتقاعدين.من حق العاملين في القطاعات المذكورة الدخول في اضراب الى ان يجدوا حكومة تنصفهم”.

وأضاف المندوب السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة، “كان الاولى بالمجلس الرئاسي ان يزيد مرتبات العاملين في التعليم والصحة والخارجية وبعض المؤسسات الاخرى بنسبة 200% على الاقل حتى يواجهوا تثبيت سعر الدينار وتقترب مرتباتهم من مرتبات العاملين في قطاع العدل المعطل حاليا، والكسول في السابق”.

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