بلدية سرت تناقش الملفات الخدمية بالمدينة

التقى مدير هئية مكافحة الفساد فرع سرت، عبد الحميد محمد بولعج، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم.

وناقش اللقاء، أعمال المجلس ومتابعة أوضاع القطاعات والمؤسسات والشركات والهئيات المتعثرة بسرت وأمكانية توفير الاحتياجات الخدمية للمواطنيين كا الوقود وغاز الطهى والامداد الطبى والتطعيمات للأطفال المواليد.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على ضرورة أخطار كافة الجهات الحكومية كالمكاتب ومراقبات للقطاعات وشركات خدمية ومؤسسات ومكاتب هئيات بسرت للقيام بواجباتها والألتزام بأعمالهم اليومية من أجل تقديم الخدمة للمواطن.

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