مسؤول بمالية الوفاق يكشف تفاصيل قرار زيادة المرتبات والجهات المُستثناء من الزيادة

كشف مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني تفاصيل قرار زيادة المرتبات في ليبيا بنسبة 20% .
وقال المصدر في تصريحات صحفية أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بالوفاق يقضي بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20% باستثناء الجهات التي تتعامل بموجب جداول مرتبات خاصة والجهات المقررة لها علاوة تمييز والموظفين العاملين بالخارج .
ورفعت حكومة الوفاق الوطني قيمة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20%، وفقا لمنشور مقتضب للناطق باسم الحكومة غالب الزقلعي.
وكان المجلس الرئاسي أصدر في أبريل الماضي قرارا بخصم 20% من مرتبات موظفي القطاع العام ممن يمتلكون علاوة تمييز نسبتها 20%، أو الموظفين أصحاب الجداول الخاصة للمرتبات منذ عام 2011.
ولم يوضح الزقلعي في منشوره، إذا كانت الحكومة قد تراجعت عن القرار أم ستتم الزيادة لفئات وظيفية محددة.
أضف تعليقـك