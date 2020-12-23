مسؤول بمالية الوفاق يكشف تفاصيل قرار زيادة المرتبات والجهات المُستثناء من الزيادة

كشف مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني تفاصيل قرار زيادة المرتبات في ليبيا بنسبة 20‎%‎ .

وقال المصدر في تصريحات صحفية أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بالوفاق يقضي بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20‎%‎ باستثناء الجهات التي تتعامل بموجب جداول مرتبات خاصة والجهات المقررة لها علاوة تمييز والموظفين العاملين بالخارج .

ورفعت حكومة الوفاق الوطني قيمة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20%، وفقا لمنشور مقتضب للناطق باسم الحكومة غالب الزقلعي.

وكان المجلس الرئاسي أصدر في أبريل الماضي قرارا بخصم 20% من مرتبات موظفي القطاع العام ممن يمتلكون علاوة تمييز نسبتها 20%، أو الموظفين أصحاب الجداول الخاصة للمرتبات منذ عام 2011.

ولم يوضح الزقلعي في منشوره، إذا كانت الحكومة قد تراجعت عن القرار أم ستتم الزيادة لفئات وظيفية محددة.

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