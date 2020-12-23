المصرف المركزي: إجمالي المبالغ التي خُصصت لمجابهة جائحة كورونا تجاوزت المليار دينار

قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له أمس الثلاثاء إن إجمالي المبالغ المخصصة لمجابهة جائحة كورونا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي قد بلغت مليار و29 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أنه قد تم تخصيص مبلغ 632 مليون دينار لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا بحسب أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية.

كما خُصِّص مبلغ 50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية و95 مليونا لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطواريء، و151 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، و44 مليون دينار للسفارات والقنصليات بالخارج و22 مليونا لوزارة التعليم.

ورغم المبالغ المصروفة على مجابهة الجائحة لا تزال ليبيا تشهد زيادة مضطردة في عدد حالات الإصابة بالفيروس، حيث وصل إجمالي الإصابات المؤكدة حتى صباح اليوم الأربعاء أكثر من 96 ألف حالة.

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