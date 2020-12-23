الجراري: سيؤثر سعر الصرف الجديد على التبادل التجاري مع مصر

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري اليوم الأربعاء، إن قرار تعديل سعر صرف الدينار سيؤثر بشكل سلبي على البضائع القادمة من مصر من خلال ارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف النقل أيضًا.

وأوضح الجراري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه كان يأمل بأن يستثنى من قرار سعر الصرف الجديد المواد الغذائية والادوية الأكثر أهمية للمواطن، حيث يتوقع بأن ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لا يستطيع المواطن تحمله.

وأضاف بأن زيادة المرتبات التي أعلنت مؤخرًا بنسبة 20% ليس كافية مقارنة بسعر الصرف الجديد، حيث يرى بأن تعويم الدينار مقال زيادة المرتبات 100% كان الخيار الأفضل والأكثر نجاعة.

ويعتقد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية بأن القرار سيشكل تحدي لدول الجوار من ناحية الحد من التهرب العكسي الذي يمكن أن يحصل بعد أن أصبحت منتجاتها تباع في ليبيا أغلى بكثير من السابق.

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