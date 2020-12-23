صنع الله : تقليص ميزانية المؤسسة يحول دون استمرار عمليات التشغيل والإنتاج

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة، اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة وشركاتها، حيث انعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط برئاسة مصطفى صنع الله رئيس الجمعية العمومية وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، فقد أكد صنع الله في كلمة الافتتاح أمس الثلاثاء، على ما يتعرض له قطاع النفط من تحديات ومشاكل، والتي من أهمها تقليص الميزانية التي أدت إلى زيادة الالتزامات على القطاع وعجز المؤسسة وشركاتها في تحقيق مستهدفاتها، وحالت دون تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج والمحافظة على استمرار عمليات التشغيل والإنتاج.

صنع الله أوضح، أن المؤسسة رغم كل ذلك، مازالت تؤدى دورها بكل حيادية ومهنية، مقدمًا التهنئة إلى العاملين بالشركة على ما تم إنجازه من قبل الشركة خلال العام 2020م، مشيرًا إلى أن وضع حقل سيناون، على الإنتاج جاء ضمن الخطة الطموحة للشركة في ظروف مالية وأمنية غاية في الصعوبة.

ولفت صنع الله، إلى أن موقع حقل سيناون الواقع بأقصى الغرب الليبي وتديره شركة الخليج العربي بشرق البلاد، يدل على أن ليبيا وحدة واحدة، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو وحدة وتماسك قطاع النفط، مؤكدًا على ما قامت به الشركة من تنفيذ لعمليات الحفر التطويري وصيانة الآبار والذي وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز؛ حيث تم الوصول إلى المستهدف من الإنتاج من خلال تنفيذ 56% من الآبار المستهدفة .

ونوه إلى أن عدم استكمال الشركة لهذه الأعمال كان بسبب الإقفالات وجائحة كورونا، مبينا أن شركة الخليج العربي ساهمت في الإسراع بعودة الإنتاج في وقت قياسي بالرغم من الظروف سالفة الذكر وانتشار جائحة كورونا وغياب الشركات الخدمية المتخصصة، بالإضافة إلى النقص الشديد في توفير التموين اللازم الموارد الأساسية للتشغيل.

وذكّر، أنه رغم تلك التحديات إلا أن الشركة نجحت في الانتهاء من حفر 63 % من أصل 19 بئراً ضمن خطة الحفر التطويري، و حوالي 65 % من أصل 100 بئراً مستهدفة بالصيانة والإصلاح، مجددا تأكيده على تبني سياسة وقف حرق الغاز والاستغلال الأمثل لذلك والتوجه للطاقات النظيفة لتوليد الكهرباء بمناطق عمليات الشركة وضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في منطقة التعاقد 91، والتي من أهمها مشروع إدارة المياه المصاحبة ومشروع توفير الطاقة الكهربائية وصيانة ضواغط الغاز والتركيز على الاستفادة من الشريك الأجنبي في هذا المجال.

وطالب، الشركة بتحسين الخدمات للعاملين بكافة مناطق عمليات الشركة وضخ دماء جديدة وشابة بإدارات الشركة والاهتمام ببرامج حماية البيئة وإحالة تقارير التحسن البيئي بشكل دوري وتحديث وتطوير سير برامج الأمن والسلامة .

وأشار البيان، إلى تقديم رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي فضل احتيتة، التهنئة بمناسبة تحقيقهم لمعدلات عالية من الإنتاج في ظل هذه الظروف الصعبة، مستعرضا في كلمته نشاط الشركة للعام 2020م، وبرامجها للعام 2021م، والميزانيات المقترحة لتحقيق المستهدف، إضافة إلى استعراضه نشاط إدارات الشركة المختلفة، وتقديم الإحصائيات التي توضح حجم الأعمال التي أنجزت، والخطط المستقبلية.

كما استعرض احتيتة، المشاريع المقترحة، والمشاريع الجاري والمراد تنفيذها وانجازها خلال العام 2020م، متطرقا إلى الميزانية التقديرية وملخص المصروفات وميزانية التشغيل، والميزانية الرأسمالية والمشروعات ونشاط القوى العاملة و التدريب، بالإضافة إلى خطة الشركة من أجل تطوير وزيادة مستوى الإنتاج في حال الحصول على الميزانيات اللازمة للتشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع المتوقفة، فضلا عن الاستماع إلي تقرير هيئة المراقبة والرد علي بعض الملاحظات التي تم تناولها في التقرير.

وفي الختام أبدى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جملة من الملاحظات والتوجيهات المؤكدة على ضرورة الاهتمام بمشاريع تطوير الاحتياطي و الدراسات الهندسية والفنية وتنفيذها في وقتها المحدّد، مع تأكيدهم الحرص على تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة والسلامة المهنية والتطوير المستمر للقوى العاملة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعت في سبتمبر الماضي، عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والمواني النفطية الآمنة، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية.