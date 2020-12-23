المصرف المركزي يستنزف قرابة 8 مليار دولار من احتياطياته هذا العام لتغطية العجز في إيرادات النقد الأجنبي

كشف مصرف ليبيا المركزي عن قيمة العجز في إيرادات البلاد من النقد الأجنبي هذا العام والتي بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر أكثر من 7.97 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا العجز تم تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له أمس الثلاثاء أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي هذا العام بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، منها أكثر من ملياريْ دولار من صادرات العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 11.7 مليار دولار، خصص منها حوالي 5.3 مليار دولار للاعتمادات، وقرابة 1.5 مليار دولار لحوالات الدراسة والعلاج ومرتبات المغتربين وغيرها، و81 مليونا لأرباب الأسر، إضافة إلى مبلغ 4.8 مليار دولار لتحويلات الدولة منها 2.8 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط و764 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

وأشار المصرف المركزي في بيانه إلى أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره أدى إلى خسائر مباشرة للدولة الليبية وصلت إلى حوالي 11 مليار دولار أمريكي.

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